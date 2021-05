Olieprijs loopt weer verder op

De prijs voor een vat olie stijgt maandag verder, nadat vrijdag ook al een stevige prijsverhoging werd genoteerd. Er zijn steeds meer tekenen dat het herstel van de coronacrisis voorspoedig verloopt en daarmee de vraag naar olie groeit. Dit woog op tegen de bezorgdheid over het weer in het leven roepen van de nucleaire overeenkomst met Iran wat mogelijk zal zorgen voor een toename van het wereldwijde aanbod als Iran weer toegang krijgt tot de markten.

Voor een vat Amerikaanse olie moest maandagmorgen 63,97 dollar worden betaald, wat een stijging betekende met 0,6 procent. Dit kwam bovenop de plus van 2,5 procent op vrijdag. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 66,84 dollar per vat.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten neemt almaar af. Voor het eerst sinds juni werden een week lang niet meer dan 30.000 besmettingen per dag gemeld. Verder dalen de sterftecijfers in grote Europese landen als Italië en Frankrijk, wat een goed voorteken is voor de energieconsumptie.

De besprekingen tussen Iran en wereldmachten worden deze week in Wenen voortgezet. Dan moet ook duidelijk worden of de resterende meningsverschillen over het nucleaire pact kunnen worden opgelost. Als onderdeel van dat proces zal Iran waarschijnlijk een nucleaire inspectieovereenkomst van de Verenigde Naties verlengen. Daarmee winnen diplomaten tijd om de historische overeenkomst nieuw leven in te blazen waarmee Iran ook weer zou kunnen terugkeren op de wereldoliemarkten.

De prijs voor ruwe olie is dit jaar gestegen, geholpen door de verdere uitrol van coronavaccins en het daarmee gepaard gaande economische herstel. Sinds maart is wel sprake van haperingen door nieuwe besmettingsgolven in met name Aziatische economieën. Wat verder meespeelt is dat de bij oliekartel OPEC aangesloten landen en diens bondgenoten de gezamenlijke productiebeperkingen aan het versoepelen zijn.

Volgens kenners zal het herstel van de vraag naar olie ruimschoots kunnen compenseren voor een zwakkere consumptie in landen in Zuid-Azië en Latijns-Amerika.