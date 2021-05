Virgin Galactic wint op Wall Street na succesvolle test

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic beleefde maandag een koerssprong van ruim 14 procent bij opening van de aandelenbeurzen in New York. Het ruimtevaartschip VSS Unity Galactic maakte zaterdag een succesvolle bemande testvlucht. Daarmee steeg het vertrouwen in het bedrijf van miljardair Richard Branson, dat op korte termijn commerciële ruimtereizen wil aanbieden.

Het ruimtevaartuig, bemand door twee piloten, werd gelanceerd vanuit Spaceport America in New Mexico. De lancering betekende een belangrijke stap voor het bedrijf na eerdere tegenslagen. Een test in december liep niet zoals gepland. In november 2014 kende Virgin de tot nu toe grootste tegenslag toen het vorige model SpaceShipTwo crashte tijdens een testvlucht boven Californië. Daarbij kwam een piloot om het leven.

De graadmeters in New York stonden kort na opening in de plus. De leidende Dow-Jonesindex noteerde 0,4 procent hoger op 34.327 punten en de brede S&P 500 won 0,6 procent tot 4182 punten. Ook techgraadmeter Nasdaq kleurde groen met een winst van 1 procent tot 13.611 punten. De aandelenbeurzen herstelden daarmee iets van de verliezen van de voorbije handelsdagen, vooral als gevolg van inflatievrees.

Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia zei vrijdag in een interview met The Washington Post dat binnen het stelsel van Amerikaanse centrale banken zo snel mogelijk moet worden gesproken over het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie wordt ondersteund. De afbouw moet volgens Harker wel voorzichtig gebeuren om geen schrikreactie op de financiële markten teweeg te brengen.

Verder zou het plan van Amerikaanse president Joe Biden voor de eerste grote belastingverhoging sinds 1993 op steeds meer weerstand stuiten. Mogelijk dat de verhoging iets moet worden afgezwakt om het plan door het Congres te krijgen.

Daarnaast gingen de olieprijzen omhoog. Er zijn steeds meer tekenen dat het herstel van de coronacrisis voorspoedig verloopt en daarmee de vraag naar olie groeit. Dit woog op tegen de bezorgdheid over het weer in het leven roepen van de nucleaire overeenkomst met Iran wat mogelijk zal zorgen voor een toename van het wereldwijde aanbod als Iran weer toegang krijgt tot de markten. Volgens Iran zijn er nog wel een aantal stappen te nemen alvorens het tot een akkoord komt.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 64,72 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 67,58 dollar per vat. De euro klom tot 1,2219 dollar, van 1,2186 dollar op vrijdag.