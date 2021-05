Kort geding fitness-stichting tegen Nederlandse staat

De Stichting Fitness Is Medicijn spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De stichting wil dat de sportscholen volledig open mogen. “We eisen volledige heropening omdat de situatie nu disproportioneel is, zeker gezien de aanstaande versoepelingen”, laat juridisch adviseur Karim Aachboun weten. Op de basiscoronaregels na, wil de stichting geen verdere voorwaarden voor de sportscholen.

Volgens Aachboun is het jongste kabinetsbesluit om de sportscholen onder voorwaarden te openen genomen op basis van een medisch advies van het Outbreak Management Team. Dat mag door de rechter getoetst worden op basis van een volledige belangenafweging, zegt hij. In Nederland zijn de sportscholen sinds woensdag 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van 30 mensen voor sporten in groepen. De stichting wil van deze coronaregels af.

Daarnaast is Aachboun van mening dat de reisbewegingen, die volgens het kabinet een belangrijk argument zijn om de sportscholen voor een flink deel gesloten te houden, met heropening juist beter gemonitord kunnen worden. “Als je naar de sportschool gaat, moet je met een pasje binnenkomen. Buiten sporten wordt juist niet geregistreerd. Daarnaast zullen de reisbewegingen niet toenemen, omdat de meeste mensen sporten in de buurt van waar ze wonen.”

Fitness.be, de beroepsvereniging voor de Belgische fitness- en wellnessindustrie, steunt de eis en spant met hulp van de stichting ook een soortgelijk kort geding aan tegen de Belgische staat. Deze zaak dient woensdag 26 mei bij de rechtbank in Brussel. De zaak tegen de Nederlandse staat wordt donderdag 27 mei behandeld bij de rechtbank in Den Haag. Er wordt geen financiële vergoeding geëist, benadrukt Aachboun. “Dit omdat iedere branche schade heeft geleden, dit is een rekening die we met zijn allen moeten betalen.”

In België mogen fitnessclubs vanaf 9 juni 2021 onder voorwaarden weer gedeeltelijk open. Volgens Fitness.be moeten sportscholen gezien worden als onderdeel van de oplossing om het coronavirus in te dammen, omdat “het Belgische volk daardoor een beter afweersysteem kan opbouwen”. De Nederlandse branchevereniging voor sportscholen, NLActief, deed eerder een soortgelijke oproep dat sportscholen als ‘essentieel’ bestempeld zouden moeten worden, omdat ze mensen fit en vitaal kunnen houden in coronatijd.