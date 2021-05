Coronazorgen houden winst Nikkei beperkt

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag licht vooruit. De winst bleef beperkt door de aanhoudende zorgen over de coronasituatie in het land, waar in juli de Olympische Spelen worden gehouden. Ondanks de toenemende weerstand onder de bevolking lijkt de overheid het sportevenement door te willen laten gaan. De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Olympische Spelen in Tokio, riep echter op om het evenement af te gelasten vanwege de grote risico’s voor de publieke veiligheid en de druk op de zorg.

De Nikkei in Tokio ging 0,3 procent hoger de dag uit op 28.642,19 punten. Detacheerder Recruit Holdings zette de opmars voort dankzij de sterke resultaten eerder deze maand en steeg meer dan 3 procent tot een nieuw recordniveau. Ook internetbedrijf Z Holdings en technologieconcern Panasonic behoorden tot de sterkste stijgers, met winsten van dik 3 procent. De grote staalproducenten Nippon Steel en Kobe Steel stonden in de staartgroep met verliezen van ruim 3 procent. Beleggers besloten wat winst te nemen in de staalsector, die dit jaar sterk in waarde is gestegen.

De hoofdgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. Xiaomi won 0,5 procent in Hongkong. Volgens de Chinese smartphonemaker heeft een Amerikaanse rechtbank besloten dat het bedrijf van de zwarte lijst moet worden gehaald. Eerder deden al berichten de ronde dat Xiaomi van die lijst zou worden gehaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie plaatste het bedrijf in januari op de lijst van bedrijven die nauwe banden hebben met het Chinese leger.