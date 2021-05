Rechtbank Amsterdam buigt zich over sjoemeldieselzaak Volkswagen

De rechtbank Amsterdam buigt zich komende dagen over de claimprocedure van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers. De claimorganisatie treedt op namens duizenden automobilisten die vinden gedupeerd te zijn door het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen.

Die affaire kwam in 2015 aan het licht. Het bedrijf gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.

“Na lang procederen zal duidelijk worden waar gedupeerde autobezitters in Nederland recht op zullen hebben”, zegt Guido van Woerkom, bestuurslid van de Stichting Car Claim. Hij denkt bijvoorbeeld aan een schadevergoeding of het recht om de sjoemeldiesel terug te geven aan de dealer, tegen terugbetaling van de koopprijs.

Volgens de claimorganisatie zal de rechter onder meer moeten ingaan op de vraag of de autobezitters in kwestie hun auto’s wel hadden willen kopen, indien zij van de verborgen gebreken hadden geweten. Ook zal moeten worden beoordeeld of de sjoemeldiesels van Volkswagen, Audi, SEAT en Skoda nog steeds verboden instrumenten bevatten, waarmee de uitstoot van schadelijke gassen wordt gemanipuleerd. Na de door Volkswagen uitgevoerde software-update zouden de wagens onder bepaalde omstandigheden nog steeds erg milieuonvriendelijk zijn.

Wanneer de automobilisten precies duidelijkheid krijgen, valt nog te bezien. Na de inhoudelijke behandeling kan de rechter waarschijnlijk later dit jaar uitspraak doen. Maar daartegen kunnen de partijen dan ook weer beroep aantekenen.

Car Claim procedeert inmiddels ook tegen andere autofabrikanten over sjoemelsoftware. Eind vorig jaar dagvaardde de organisatie Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, voor de Nederlandse rechter.