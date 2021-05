Recordresultaten voor chipbedrijf Nvidia

Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia heeft het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een recordomzet van 5,7 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 84 procent, geholpen ook door de grote vraag naar de gamingchips van het bedrijf. Topman Jensen Huang sprak van een fantastisch kwartaal voor het bedrijf.

Bij de divisie Gaming steeg de omzet in de drie maanden tot en met 2 mei met 106 procent naar 2,8 miljard dollar, een recordresultaat. Verder werd ook meer geld verdiend met chips die worden gebruikt in datacenters. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van professionele visualisatie en met chips voor de auto-industrie.

Voor het huidige kwartaal rekent Nvidia op een omzet van circa 6,3 miljard dollar. Dat is meer dan waar kenners in doorsnee op rekenden.