Verkoop bedrijfswagens EU verdrievoudigt bijna door corona-effect

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is vorige maand bijna verdrievoudigd ten opzichte van een jaar geleden. De enorme stijging heeft alles te maken met de uitbraak van de coronacrisis. Daardoor kwamen de verkopen in april vorig jaar juist erg laag uit.

Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden er in totaal 171.283 bestelbusjes, trucks en bussen op kenteken gezet. In april vorig jaar ging het nog om 61.347 voertuigen. Net als veel andere sectoren leed de auto-industrie vorig jaar zwaar onder de coronacrisis. Door economische onzekerheid daalde de vraag naar voertuigen hard.

Het was vorige maand de tweede maand op rij dat dit corona-effect de cijfers zo sterk beïnvloedt. In maart was al bijna sprake van een verdubbeling van de verkopen, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

In vrijwel alle landen constateerde ACEA een aanzienlijke verkoopspurt. Ierland toonde zelfs een plus van meer dan 700 procent. In Nederland werden met 7650 stuks ook meer bedrijfswagens verkocht. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar ging het hier om een toename van 60 procent.