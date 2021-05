Beleggers nemen winst op Japanse beurs door coronazorgen

De aandelenbeurs in Japan is donderdag licht lager gesloten. Beleggers besloten winst te nemen na de recente sterke opmars. De aanhoudende zorgen over de coronasituatie in het land en de mogelijke verlenging van de noodtoestand om het virus in te dammen wakkerden de vrees aan voor een negatieve impact op de groei van de binnenlandse economie. Het gastland van de Olympische Spelen, die vanaf 23 juli in Tokio worden gehouden, worstelt met een vierde golf van coronabesmettingen en zal de noodtoestand die eind deze maand afloopt mogelijk tot minstens 20 juni verlengen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de min op 28.549,01 punten. De containervervoerders Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines en de staalbedrijven Nippon Steel en Kobe Steel waren de sterkste dalers met verliezen tot dik 3 procent. Ook winkelbedrijf Seven & i Holdings behoorde tot de staartgroep met een min van 2,7 procent. De luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines stonden daarentegen bovenaan met winsten van ruim 2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de winsten van de industriƫle bedrijven in april met 57 procent zijn gestegen. In maart was nog sprake van een winstgroei van dik 92 procent. De winsten werden gedrukt door hogere grondstofprijzen en zwakkere resultaten in de sector voor consumentengoederen. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De Chinese smartphonemaker Xiaomi steeg 2,8 procent in Hongkong dankzij een sterke omzetgroei in het eerste kwartaal.

De Kospi in Seoul verloor een fractie. De Zuid-Koreaanse centrale bank liet de rente ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,5 procent. Wel schroefde de bank zijn inflatieverwachting op en worden voorbereidingen getroffen om het ruime stimuleringsbeleid te gaan afbouwen.