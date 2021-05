Kiwa en Alliander openen eerste waterstof-demohuis in Nederland

Energiebedrijf Alliander en certificatie-instelling Kiwa openen donderdag in Apeldoorn het eerste demonstratiehuis op waterstof in Nederland, het zogenaamde Hydrogen Experience Centre. Ze willen daarmee laten zien hoe de aardgasvoorziening in woonwijken geschikt kan worden gemaakt voor waterstof.

Volgens de beide instellingen kan waterstof fungeren als de aanjager van de energietransitie. Het gebruik van waterstof draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. “Als we in de komende jaren op grotere schaal waterstof produceren, treden schaalvoordelen op en wordt het gebruik steeds goedkoper”, legt de directeur van Kiwa, Paul Hesselink, uit. “Bovendien kan waterstof een belangrijke rol spelen bij de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Tijdelijke pieken van wind- en zonne-energie kunnen op een kosteneffectieve manier worden opgeslagen in de vorm van waterstof.” De opslag van energie in de vorm van waterstof is volgens Hesselink duizend keer goedkoper dan in de vorm van batterijen.

Het Hydrogen Experience Centre is naast een demonstratie- vooral een opleidingslocatie. De organisaties willen monteurs en installateurs opleiden en vertrouwd maken met het overzetten van een infrastructuur op aardgas naar waterstof. Het huis fungeert daarom met name als kenniscentrum waar de laatste inzichten in de energietransitie en waterstoftoepassingen worden gedeeld.

“Het reguliere gasnet gebruiken voor waterstof is een veelbelovende optie voor de toekomst”, zegt Daan Schut van Alliander. “De volgende stap is dat we laten zien hoe dit er in de praktijk uitziet. Met deze demowoning bieden we woningeigenaren, leveranciers en beleidsmakers de mogelijkheid om dit zelf te ervaren,” aldus Schut.

Kiwa is opleider op het gebied van waterstof in de energietransitie en ziet een groeiende behoefte aan vakmensen die de energietransitie in de praktijk gaan brengen. De demowoning biedt technici de juiste opleidingsfaciliteiten.