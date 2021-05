Kort gedingen tegen Staat over heropening sportscholen

Bij de rechtbank in Den Haag spelen donderdag twee kort gedingen tegen de Nederlandse staat waarin fitnesscentra de volledige heropening van sportscholen eisen. De zaken zijn aangespannen door de Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen.

Het kort geding van de Stichting Fitness Is Medicijn is om 12.00 uur en dat van de sportscholen om 14.30 uur. Ze stellen dat veilig gesport kan worden met naleving van de basisregels rond corona. De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van dertig mensen voor sporten in groepen. De groep van zestig sportscholen eist bovendien compensatie voor alle geleden schade.

De Nederlandse branchevereniging voor sportscholen en fitnessclubs NL Actief heeft gezegd dat het belangrijk is dat sportscholen weer volledig open mogen omdat ze mensen fit en vitaal kunnen houden in coronatijd.