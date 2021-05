Vattenfall niet bezorgd over eventuele klimaatzaak van milieugroepen

De Zweedse energieleverancier Vattenfall vindt dat het bedrijf al op de goede weg is met het beleid voor duurzaamheid. Dat zegt het concern in reactie op het vonnis in de rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell, waarin de rechter deze week besloot dat het concern de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. Vattenfall, dat op een overheidslijst met grootste uitstoters staat, benadrukt dat een groot deel van hun uitstoot afkomstig is van staalbedrijf Tata Steel.

Mocht Milieudefensie, die hint op het aanpakken van andere bedrijven na het Shell-vonnis, toch aankloppen, dan maakt Vattenfall zich geen zorgen. “Want we zijn al goed op weg naar een fossielvrije generatie”, zegt de woordvoerster. Volgens het energieconcern is het te verklaren dat Vattenfall op de lijst staat, omdat meer dan de helft van de uitstoot van Tata komt. “Wij maken namelijk stroom en stoom van de restgassen van Tata Steel vóór Tata Steel”, laat een woordvoerster weten.

Het bedrijf zegt al stappen te nemen om te investeren in duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas, zoals bijvoorbeeld het investeren van miljarden in wind op zee en het vervroegd sluiten van de Hemwegcentrale in 2019. Daarnaast benadrukt Vattenfall dat gascentrales nog nodig zijn als backupvoorziening omdat er nu nog niet op elk moment van de dag stroom uit wind en zon kan komen. Deze gascentrales kunnen volgens het concern in de toekomst omgebouwd worden tot waterstofcentrales.

Vattenfall zegt net als Tata Steel ook regelmatig contact te hebben met milieupartijen omdat “we allemaal dezelfde belangen hebben”. Vattenfall zegt nog niet benaderd te zijn door Milieudefensie, maar laat weten dat ze altijd welkom zijn en er al regulier contact met de milieuorganisatie is. Vattenfall zegt verder dat de overheid duidelijkheid moet geven over de gewenste technieken voor de overgang naar duurzame energie. Het bedrijf wil zekerheid dat het beleid daarvoor overeind blijft omdat energiebedrijven miljardeninvesteringen moeten doen.

Het Duitse energiebedrijf RWE, dat ook in Nederland actief is en eveneens op de vervuilerslijst staat, zegt nog geen uitnodiging van Milieudefensie te hebben ontvangen maar graag in gesprek te gaan, zoals het al met diverse partijen doet. RWE houdt zich bezig met hernieuwbare energie, opslag van CO2 en waterstof. Het laat ook weten als buitenstaander het Shell-vonnis niet goed te kunnen beoordelen. Ook heeft RWE het Nederlandse Klimaatakkoord ondertekend en een naar eigen zeggen ambitieus plan om de CO2-uitstoot terug te dringen en CO2-neutraal te worden in 2040.