‘Personeelstekort horeca wordt in september nog veel groter’

Het tekort aan personeel in de horeca wordt in september nog veel groter. Dat verwachten verscheidene uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de horeca. Het personeelstekort zou er in september toe kunnen leiden dat sommige evenementen niet kunnen doorgaan.

“De problemen worden iedere week groter omdat de horeca weer gefaseerd wordt geopend”, zegt Rik Donders, oprichter van DOEN Horeca Uitzendbureau. Hij verwacht dat in september alles weer open kan omdat dan vrijwel iedereen volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus, waardoor het personeelstekort enorm wordt. Grote evenementenlocaties zijn nu nog dicht en in grote hotelketens worden nu nog geen congressen en grote bijeenkomsten georganiseerd. “Als dat straks gaat draaien zijn er te weinig mensen voor”, aldus Donders.

Sinds de coronacrisis zijn veel medewerkers andere bijbanen gaan zoeken en uit de horeca gestroomd. Zelfs voor de coronacrisis was er al een tekort aan personeel in de sector en tijdens de crisis zijn er volgens DOEN horecabedrijven bijgekomen. De salarissen hebben een impuls gekregen in de horeca maar er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt.

JMW Horeca Uitzendbureau ziet ook een groeiende vraag. Volgens de horecatak van Tempo-Team is de vraag naar barmedewerkers en koks het grootst. JMW raadt ondernemers aan om te zoeken naar creatieve oplossingen en niet alleen te zoeken naar studenten. Zo zouden bedrijven zelf mensen kunnen opleiden of wat oudere medewerkers kunnen inzetten.

Om mensen aan zich te binden proberen de uitzendbureaus nog beter te kijken waar de werknemers behoefte aan hebben. Ze proberen medewerkers in te zetten op het werk dat ze leuk vinden. “Het ouderwetse platte uitzenden is er niet meer bij”, aldus Donders.