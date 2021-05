Recordkrimp economie India door coronacrisis

De economie van India is in het afgelopen fiscale jaar het sterkst gekrompen sinds het land in 1947 onafhankelijk werd, als gevolg van de coronacrisis en de lockdowns tegen het virus. In het gebroken boekjaar dat eind maart werd afgesloten, was sprake van een krimp met 7,3 procent voor de derde economie van Azië.

In de periode tussen januari en maart was er overigens wel een groei met 1,6 procent. Maar in de voorgaande twee kwartalen was er krimp, en dus een recessie. Dat was de eerste recessie sinds de Indiase onafhankelijkheid. Om de economie te stimuleren verlaagde de Indiase centrale bank de rente meerdere keren en kwam de overheid met steunpakketten.

India heeft te kampen met een dodelijke tweede golf van het coronavirus, hoewel het aantal nieuwe besmettingen de laatste tijd wel afzwakt. Tot dusver zijn er circa 28 miljoen infecties geregistreerd op een bevolking van bijna 1,4 miljard mensen. In totaal heeft Covid-19 nu officieel ongeveer 329.000 Indiërs het leven gekost. Het werkelijke aantal is vermoedelijk hoger.