Duitse werkloosheid neemt licht af nu economie aantrekt

De Duitse werkloosheid is afgelopen maand met 15.000 werklozen afgenomen. Nog altijd zitten bijna 2,7 miljoen mensen in de grootste economie van Europa zonder werk. Dat komt neer op 6 procent van de Duitse beroepsbevolking.

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen vijf weken sterk gedaald en de vaccinatiecampagne is in een stroomversnelling geraakt. Daardoor mogen winkels, restaurants en culturele gelegenheden geleidelijk weer hun deuren openen. De industrie had tijdens de recentste lockdown al goed standgehouden, maar wordt nu gehinderd door verstoringen in de toeleveringsketen.

Kenners wijzen er echter ook op dat de regelingen voor werktijdverkortingen om Duitse bedrijven door de crisis te helpen niet in de cijfers zitten. Daarmee moeten de bemoedigende prestaties “niet met een korrel, maar met een hele schep zout worden genomen”, aldus economen van ING.

Nog altijd zijn er 2,6 miljoen mensen die van een werktijdverkortingsregeling gebruikmaken. Het aantal aanvragen voor deze regeling daalde in mei aanzienlijk. Maar opvallend is dat los van de coronacrisis ook fabrikanten die kampen met tekorten aan onderdelen en daardoor hun productie moeten staken, een beroep doen op de regeling. Dat is met name het geval in de Duitse auto-industrie, die hard wordt geraakt door chiptekorten wereldwijd.