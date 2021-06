Financiële positie pensioenfondsen stabiliseert

De positie van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het stabiliseren, na de flinke verbetering van hun financiële gezondheid in de eerste maanden van het jaar. Volgens onderzoeksbureau Aon lijken de meeste fondsen inmiddels uit de gevarenzone te zijn als het gaat om dreigende pensioenkortingen.

De gemiddelde dekkingsgraad, de graadmeter die de gezondheid van de fondsen aangeeft, bleef afgelopen maand onveranderd op 109 procent. Dat betekent dat ze voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen inmiddels weer zo’n 1,09 euro in kas hebben. De rente bleef in mei nagenoeg stabiel en ook in de beleggingsportefeuille van de fondsen veranderde er weinig.

Rond de aankomende pensioenhervormingen in Nederland is de laatste tijd veel te doen. Vorige maand werd bekend dat de invoering van de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt wat wordt uitgesteld. Volgens vakbond FNV was dat een “hard gelag” voor veel gepensioneerden. Die zouden nu nog een jaar langer moeten wachten op een mogelijke verhoging van hun pensioen.

De wetgeving moet nu uiterlijk 1 januari 2023 gereed zijn. Hiermee lijkt de druk voor het nieuwe pensioenstelsel van de ketel, meent Frank Driessen, directeur van Aon’s Retirement Solutions. “Maar wij adviseren fondsen en werkgevers met klem om toch door te gaan met de oriëntatie”, zegt hij. “Er moeten straks veel keuzes gemaakt moeten worden en in een dergelijk omvangrijk besluitvormingstraject is zorgvuldigheid van belang.”