Nieuw initiatief moet overgang naar elektrisch rijden versnellen

Een grote groep Nederlandse bedrijven en instellingen gaat samenwerken om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. De initiatiefnemers, waaronder specialist in energieoplossingen Alfen, denken dit te kunnen realiseren door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Ook vragen de partijen steun bij het Nationaal Groeifonds.

Naast Alfen zijn ABB, ElaadNL, Fastned, Lightyear, NKL, Rocsys, Technische Universiteit Eindhoven en VDL onderdeel van het initiatief. De groep kan nog worden uitgebreid.

In 2025 moeten Nederlandse steden emissievrij zijn voor wat betreft logistiek vervoer. Vanaf 2030 komt er een verbod op de verkoop van traditionele verbrandingsmotoren en moeten nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Daarnaast moet in 2050 al het wegvervoer emissievrij zijn. Dit geldt zowel voor personenwagens als voor zwaardere voertuigen.

Om de ambities van de Nederlandse overheid te realiseren moeten grote stappen worden gezet, menen de initiatiefnemers. Elektrisch vervoer moet slimmer en efficiƫnter worden en de laadinfrastructuur moet de snelle groei straks kunnen bijbenen.

Volgens Alfen-topman Marco Roeleveld is een belangrijk onderdeel van het halen van de klimaatdoelen het aanpakken van de uitstoot in de transportsector, aangezien deze sector volgens hem verantwoordelijk is voor ongeveer 25 procent van de CO2-uitstoot in Europa. Om de doelen te halen, moet ook deze groep overstappen op elektrische voertuigen.

Volgens Michel Langezaal van Fastned zou het geweldig zijn als het Groeifonds de plannen van het consortium kan ondersteunen. Het consortium hoort binnenkort of het plan geselecteerd is om verder ontwikkeld te worden tot een definitieve aanvraag voor het Nationaal Groeifonds.