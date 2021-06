Zware cyberaanval bij ’s werelds grootste vleesverwerker JBS

’s werelds grootste vleesverwerker JBS is zondag aangevallen door hackers. Door de cyberaanval moest JBS zijn computernetwerken in Noord-Amerika en Australië stilleggen en kwam de vleesverwerking in een grote Canadese fabriek tijdelijk tot stilstand. In Australië werd gestopt met de slacht van runderen en lammeren.

Het van oorsprong Braziliaanse JBS is wereldwijd actief met vleesverwerking. De georganiseerde cyberaanval was volgens JBS gericht op de Amerikaanse computerservers. Het bedrijf zegt niet op de hoogte te zijn van diefstal van informatie door de hackers en dat hard wordt gewerkt om alle IT-systemen weer aan de gang te krijgen. Door de cyberaanval kunnen vertragingen ontstaan voor klanten en toeleveranciers, aldus JBS.

Volgens een Australische vakbond werden in dat land tot wel 10.000 werknemers van JBS vanwege de verstoringen door de hack naar huis gestuurd. Het bedrijf is de grootste verwerker van rund-, lams- en varkensvlees in Australië en exporteert die producten naar meer dan vijftig landen. De Canadese fabriek in de deelstaat Alberta die stil kwam te liggen, kan per dag ongeveer 4200 runderen verwerken.

De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack van drie weken geleden moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.