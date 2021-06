Autodealers verkopen recordaantal tweedehandsjes

Autodealers verkopen de laatste tijd meer tweedehands auto’s dan ooit tevoren. Volgens nieuwe cijfers van brancheorganisatie BOVAG ging het in de eerste vijf maanden van dit jaar om 561.100 gebruikte personenauto’s. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar geleden en het hoogste aantal ooit.

De branche schrijft het succes toe aan de behoefte aan individueel vervoer. Die is sinds het begin van de coronacrisis aanzienlijk gegroeid. Deze week bleek ook al dat de verkoop van nieuwe auto’s aan het herstellen is.

In januari en februari zat de occasionverkoop nog in een dip, omdat de showrooms noodgedwongen gesloten waren. Maar sinds de heropening begin maart verkoopt de vakhandel maandelijks circa 120.000 tweedehands personenauto’s. Vorige maand werden er 123.629 occasions afgeleverd, wat voor de maand mei een record is.

Benzineauto’s blijven veruit de populairste tweedehandsjes, met een aandeel van 80 procent in de totale verkoop. Maar het aantal verkochte occasions met elektrische aandrijving steeg ten opzichte van de periode januari tot en met mei 2020 ook flink.

BOVAG merkt verder dat de automaat in opkomst is. Mede door de komst van elektrische en hybride auto’s is intussen nog maar 65 procent van de verhandelde occasions handgeschakeld. Vijftien jaar geleden was dat nog ongeveer 90 procent. Elektrische en hybride voertuigen hebben per definitie een automatische versnellingsbak.