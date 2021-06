‘Financiële sector moet stoppen met investeren in vee-industrie’

De internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection heeft een open brief aan de financiële sector geschreven met daarin de oproep dat die moet stoppen met investeringen in de vee-industrie. De brief is inmiddels meer dan 100.000 keer ondertekend in Nederland.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren miljarden in de wereldwijde vlees- en zuivelproductie, waaronder in landen als Brazilië, China, de Verenigde Staten en de Oekraïne. Met dat geld worden volgens World Animal Protection plofkippen gefokt, varkens opgesloten in kooien en delen van het regenwoud vernietigd voor veevoer- of rundvleesproductie. Dat alles draagt ook bij aan de uitstoot van broeikasgassen en stikstof, aldus de dierenbeschermingsorganisatie.

Directeur Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection vindt dat banken, pensioenfondsen en verzekeraars die nu nog miljarden investeren in dit systeem de verantwoordelijkheid hebben om daarmee op te houden en in hun beleid voortaan gaan inzetten op een diervriendelijk, plantaardig en circulair voedingspatroon.

Financiële instellingen kijken inmiddels, onder druk van de publieke opinie, steeds kritischer naar hun investeringen. Steeds vaker dwingen ze de bedrijven waarin ze investeren om meer te doen aan vervuiling en om andere zaken die slecht zijn voor het milieu tegen te gaan. ABN AMRO heeft volgens World Animal Protection op dit gebied al een aantal stappen gezet. Naast een aanscherping van hun dierenwelzijnseisen heeft de bank ook als doel om bij te dragen aan een plantaardig voedselsysteem. De Rabobank erkende in een recente uitzending van onderzoeksprogramma Zembla medeschuldig te zijn aan de afname van bodemkwaliteit en biodiversiteit als gevolg van intensieve landbouw.

Onlangs besloten grote banken zoals ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en BNP Paribas en vermogensbeheerders als Achmea en ASR om zich in te zetten voor meer biodiversiteit. Ze sloten zich met nog negen andere financiële instellingen aan bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Die vereniging, opgericht door onder meer ASN Bank en Triodos Bank, wil een gezamenlijke manier opstellen om te bepalen wat de invloed van hun investeringen is op de biodiversiteit en die invloed zo klein mogelijk te houden.