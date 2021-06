Nikkei klimt door versnelling vaccinatieprogramma in Japan

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag licht hoger gesloten. Een versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan wakkerde de hoop aan op een sterk herstel van de op twee na grootste economie ter wereld. De Japanse overheid streeft ernaar om het merendeel van de oudere bevolkingsgroep voor eind juli te hebben ingeënt tegen het coronavirus. Vooral de spoorwegbedrijven en autofabrikanten lieten opnieuw stevige winsten zien door optimisme over de heropening van de economie.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,4 procent in de plus op 29.058,11 punten. De spoorwegbedrijven West Japan Railway en Central Japan Railway wonnen tot 2 procent door de verwachting dat mensen weer meer zullen gaan reizen. De autobouwers Toyota, Honda en Nissan stegen tot 2 procent door de hoop op een aantrekkende vraag naar voertuigen. Fast Retailing zakte daarentegen 4 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de binnenlandse verkopen in mei voor het eerst dit jaar dalen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de groei van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in mei iets teruggevallen ten opzichte van een maand eerder. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent. In Australië namen de winkelverkopen in april met 1,1 procent op maandbasis toe.