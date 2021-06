Damrak koerst af op vlak begin van ECB-week

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst maandag af op een vrijwel vlak begin van de handelsdag. De nieuwe beursweek lijkt rustig te beginnen, maar later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook zal scherp worden gelet op de Amerikaanse inflatiecijfers, die net als de rentevergadering van de ECB voor donderdag op het programma staan. Als het algemene prijspeil in de Verenigde Staten sterk blijft stijgen zou de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht het stimuleringsbeleid gaan afbouwen.

De andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting ook met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag een gemengd beeld zien. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in mei met bijna 28 procent is toegenomen. Dat was wel minder sterk dan in april en minder dan analisten hadden verwacht. De invoer van het land steeg met 51,1 procent door de sterke stijging van de grondstofprijzen. Dat was de sterkste toename in tien jaar.

Ook gaat de aandacht uit naar het historische akkoord dat de landen van de G7 dit weekend sloten met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Daarmee krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon te belasten. Het akkoord legt ook een bodem onder de vennootschapsbelasting wereldwijd.

Op het Damrak staat SBM Offshore in de belangstelling. De oliedienstverlener en zijn huidige topman Bruno Chabas hebben begin 2012 een contract afgesloten om 35 miljoen dollar over te maken aan een Panamees bedrijf dat onder controle stond van een omstreden bestuurder uit Angola. Corruptiedeskundigen zijn kritisch over het contract, maar volgens SBM is er niets onoorbaars gebeurd, schrijft De Telegraaf.

De Europese beurzen gingen met kleine winsten het weekeinde in. De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 720,18 punten en tikte daarmee een nieuw slotrecord aan. De MidKap bleef vrijwel vlak op 1070,56 punten. Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex klom 0,5 procent tot 34.756,39 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent.

De euro was 1,2155 dollar waard, tegen 1,2170 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 69,06 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 71,24 dollar per vat.