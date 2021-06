Nederlandse benzineprijs stijgt naar nieuw record

De benzineprijs in Nederland loopt steeds verder op. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) maandag 1,905 euro. Daarmee is de benzineprijs uitgekomen op een nieuwe hoogste stand ooit.

Ruim een maand geleden ging de prijs al voorbij het oude record van 1,895 euro per liter, van begin oktober 2012. De stijging van de benzineprijs hangt onder meer samen met wereldwijde ontwikkelingen op de oliemarkten. Door versoepelingen van de coronaregels gaan er steeds meer economieën weer ‘open’, wat de vraag naar brandstoffen stuwt.

Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,544 euro. Die brandstof was medio oktober 2012 het duurst, met een adviesprijs van 1,558 euro. UnitedConsumers, dat sinds begin deze eeuw dagelijks de brandstofprijzen bijhoudt op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen, stelt dat pomphouders kunnen afwijken van de adviesprijzen.

Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om E10 voor minder dan 1,70 euro per liter te tanken. De Nederlandse benzineprijs bestaat voor een groot deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.