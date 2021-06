Duurzame projecten krijgen 4,6 miljard euro subsidie

Bijna 3500 duurzame projecten hebben de afgelopen maanden voor een bedrag van 4,6 miljard euro subsidie ontvangen. De in november vorig jaar opengestelde subsidieregeling was nu niet alleen bestemd voor de productie van duurzame energie maar ook voor andere CO2-reducerende technieken, zoals de afvang en opslag van CO2, warmtepompen en elektrische boilers.

Dat schrijft staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie subsidie (SDE++).

Van de 3500 projecten zijn de meeste, 3300 in totaal, zonprojecten die op daken geplaatst worden. Daarnaast zorgt de regeling voor het eerste grootschalige Europese project voor afvang- en opslag van CO2 in de Rotterdamse haven, het zogenoemde Porthos-project. Daarvoor is het grootste deel van het subsidiebudget toegekend, 2,1 miljard euro.

De beoordeling van de subsidieronde is nog niet helemaal klaar, maar het merendeel van de aanvragen is beoordeeld en de meeste subsidies zijn uitgekeerd door de uitvoeringsdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).