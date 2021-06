Google toont gebruikers Android meer keuzes voor zoekmachines

Europese gebruikers van Android-telefoons en -tablets krijgen binnenkort meer keuzes voor zoekmachines te zien. Nu kunnen gebruikers bij de instellingen van Android naast Google nog uit een beperkt aantal alternatieve standaardzoekmachines kiezen. Om nieuw juridische gesteggel in de Europese Unie te voorkomen gaat het bedrijf dat uitbreiden.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, kreeg in 2018 al een boete van meer dan 4 miljard euro vanwege oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Toen kreeg Google ook een lijst met wijzigingen die het technologieconcern zou moeten doorvoeren. In 2019 kwam Google vervolgens met een keuzescherm voor zoekmachines. De keuzevrijheid voor consumenten was evenwel nog steeds redelijk beperkt. En de eigenaren van andere zoekmachines moesten ook betalen om op het keuzescherm te komen. Rivaliserende zoekmachines als Ecosia hebben hierover geklaagd.

Google belooft dat in het keuzescherm vanaf september de vijf populairste zoekmachines in een bepaald land bovenaan zullen staan. Daaronder kunnen nog maximaal zeven alternatieve zoekmachines staan waaruit gekozen kan worden. Gebruikers kunnen ook alternatieve zoekapps downloaden en die als standaard instellen.

De concurrerende zoekmachine DuckDuckGo vindt dat de nieuwe aanpassingen van Google niet ver genoeg gaan “Google doet nu wat het drie jaar geleden had moeten doen: een gratis zoekvoorkeurenmenu op Android in de EU”, liet topman Gabriel Weinberg via Twitter weten. Maar volgens hem zou Google ook voor andere platforms dergelijke wijzigingen moeten aanbrengen, en in alle landen.