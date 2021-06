Campbell Soup onderuit op afwachtend Wall Street

Het aandeel Campbell Soup was woensdag een flinke verliezer op de aandelenbeurzen in New York, na tegenvallende cijfers en vooruitzichten van de levensmiddelenproducent. Verder deden beleggers op Wall Street het rustig aan in afwachting van belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie die donderdag worden gepubliceerd.

Campbell Soup, dat in Nederland vooral bekend is van kunstwerken met soepblikken van Andy Warhol, leverde 6,5 procent in. Zowel de winst als de omzet kwam afgelopen kwartaal lager uit dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. Onder meer de extra bevoorradingskosten drukten op de resultaten. Ook verlaagde Campbell zijn winstverwachting voor het gehele jaar.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de min op 34.447,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4219,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 13.911,75 punten.

De laatste tijd is er op de financiële markten onrust ontstaan door de oplopende inflatie, nu economieën aan het heropenen zijn van de coronapandemie. Ook wordt de inflatie gestuwd door problemen in de toeleveringsketen, waaronder bij computerchips en door de stijgende grondstofprijzen. Daardoor kan de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, mogelijk sneller zijn steunprogramma’s gaan afbouwen en de rente verhogen. Verschillende beleidsmakers van de Fed hebben gezegd dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

Pakketbezorger UPS presenteerde nieuwe financiële doelstellingen voor 2023 en zakte 4,6 procent in waarde. Olie- en gasconcern ExxonMobil heeft een nieuwe olievondst gedaan voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika. Het aandeel ging 0,8 procent omhoog.

Daarnaast ging de aandacht opnieuw naar de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Bioscoopketen AMC Entertainment verloor bijna 11 procent. Gameswinkelketen GameStop steeg bijna 1 procent.

De euro was 1,2180 dollar waard, tegen 1,2190 dollar bij het slot de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent in prijs naar 69,73 dollar. Brentolie ging 0,3 procent omlaag tot 72,01 dollar per vat.