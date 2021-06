Omzet groothandel stijgt weer na drie kwartalen van krimp

Groothandels hadden in het eerste kwartaal voor het eerst in een jaar te maken met omzetten die gemiddeld gezien stijgen. Ondernemers in deze sector zijn bovendien positiever gestemd over hun bedrijven en de economie en verwachten ook meer personeel nodig te hebben, meldt statistiekbureau CBS.

Bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling boekten in het eerste kwartaal samen een omzet die 3 procent hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het ging goed met groothandels in de landbouw, ICT-apparatuur, non-food en in mindere mate industriemachines. Groothandels in voedingsmiddelen en olie en steenkool hadden juist een omzetdaling.

Ook andere signalen wijzen erop dat het de goede kant op gaat met groothandels. In het eerste kwartaal had voor het eerst weer een duidelijke meerderheid van de ondernemers in deze sector meer personeel nodig. Dat was nog nadrukkelijker het geval in het tweede kwartaal. Bovendien verwachten ze meer orders binnen te halen bij buitenlandse klanten en ook meer omzet.