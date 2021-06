EU en VS bevriezen sancties om conflict Boeing en Airbus

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een compromis gesloten over hun al zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. De twee grootmachten bevriezen hun wederzijdse strafmaatregelen voor vijf jaar. In die periode gaan ze een oplossing zoeken voor onder meer de subsidies die al zijn uitgekeerd aan Boeing en Airbus, zei de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai in Brussel in de marge van het bezoek van president Joe Biden.

De EU en de VS beschuldigden elkaar jarenlang van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten. Ze hebben elkaar voor miljarden euro’s en dollars aan strafmaatregelen opgelegd omdat Washington volgens de Europeanen Boeing illegaal steunt en Airbus, gezamenlijk eigendom van Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, volgens de VS illegale subsidies ontving.

In een ongekend lik-op-stukbeleid aan beide kanten werden bijvoorbeeld importheffingen op Franse wijn en Amerikaanse whisky opgelegd. Volgens Tai ging het in totaal om 11,5 miljard euro (bijna 9,5 miljard euro).

In maart, kort na het aantreden van de nieuwe president Joe Biden, schortten de twee partijen hun sancties op voor vier maanden in de hoop dat ze het op korte termijn eens zouden kunnen worden over een oplossing. Die periode wordt nu met vijf jaar verlengd, aldus Tai. “Deze aankondiging lost een langdurende handelsirritatie in de Amerikaans-Europese betrekkingen op”, aldus Tai.