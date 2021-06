Fox Corporation stopt miljoenen in fonds voor digitale kunst

Fox Corporation, het moederbedrijf van nieuwszender Fox News, stopt 100 miljoen dollar in een fonds gericht op zogeheten non-fungible tokens (NFT’s). Dat zijn niet-inwisselbare digitale bestanden, die als uniek bewijs gelden voor bijvoorbeeld digitale kunst, muziek of video’s. Fox speelt hiermee in op een trend van digitale marktplaatsen. De markt voor NFT’s is dit jaar plotseling geëxplodeerd.

Het fonds is onderdeel van een nieuw bedrijfsonderdeel dat Fox in mei bekendmaakte, Blockchain Creative Labs. Het was nog niet bekend hoeveel geld ermee gemoeid was. Het fonds gaat NFT’s en andere digitale spullen verkopen en beheren. Dat gebeurt met de blockchaintechnologie, een soort digitale database waarin transacties kunnen worden opgeslagen en waarop de digitale munt bitcoin is gebaseerd. Met de blockchaintechnologie kunnen spullen van een digitale handtekening voorzien worden zodat kopers weten dat wat ze kopen echt is.

Volgens Fox heeft de opkomst van blockchaintechnologie voor de komst van een nieuw soort marktplaats gezorgd, waardoor artiesten en mensen met nieuwe ideeën “ondersteund, verheven en beloond” kunnen worden. Dat zei Charles Collier, topman van de entertainmentafdeling van het mediabedrijf.

Een van de eerste projecten waar Blockchain Creative Labs zich mee zal bezighouden wordt de nieuwe animatieserie die Fox volgend jaar zal uitzenden, Krapopolis van Dan Harmon. Harmon is de bedenker van de populaire tv-serie Community en de evenzo succesvolle cartoonserie Rick and Morty. Blockchain Creative zal spullen en kunst, zoals korte video’s en andere digitale ‘ervaringen’ verkopen aan fans.

Andere grote bedrijven in bijvoorbeeld de mode-industrie werken ook al met blockchain. Zo startten luxeconcerns Prada, LVMH en Richemont, moederbedrijven van grote luxemerken zoals Louis Vuitton en juwelenmerk Cartier, al een blockchainconsortium.