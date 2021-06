Kledingketen H&M verkoopt meer dan voor coronacrisis

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft weer meer verkocht dan voor de coronacrisis. In de eerste twee weken van juni viel de omzet 2 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2019; ondanks dat de winkels in veel landen beperkt open waren en sommige filialen helemaal dicht bleven.

H&M boekte in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot 31 mei, 75 procent meer omzet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In dat kwartaal brak de coronapandemie uit en op het dieptepunt waren vier op de vijf H&M-filialen gesloten.

Maar inmiddels zijn de meeste winkels weer heropend. Aan het begin van het afgelopen kwartaal waren nog 1300 van de in totaal ruim 5000 winkels tijdelijk dicht. Aan het eind van de periode waren dat er nog zo’n 140. In een aantal belangrijke markten zoals Frankrijk en Duitsland bleven de filialen wel vrijwel het hele kwartaal dicht vanwege de lockdownmaatregelen.

De kledingketen moest het niet alleen hebben van de omzet in zijn winkels. De verkoop via internet bleef zich volgens H&M goed ontwikkelen. Het gaat nog wel om voorlopige resultaten. Het Zweedse bedrijf publiceert de definitieve cijfers voor het eerste halfjaar van 2021 op 1 juli.