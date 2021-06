Verenigd Koninkrijk akkoord met Australië over vrijhandelsverdrag

Het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn het eens geworden over een vrijhandelsakkoord. De deal werd maandagavond tijdens een diner gesloten door de Britse premier Boris Johnson en de Australische premier Scott Morrison. Beide partijen hebben de overeenstemming inmiddels bevestigd.

De Britse regering was er veel aan gelegen om met Australië tot een overeenkomst te komen. Het land wil laten zien in staat te zijn nieuwe economische kansen te creëren na het verlaten van de Europese Unie. Het is de eerste grote handelsovereenkomst sinds de brexit die de Britten sluiten met een land waarmee het als EU-lidstaat geen bestaande overeenkomst had. De deal is ook van belang omdat het de voorwaarden zal bepalen voor toekomstige onderhandelingen met andere landen zoals de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Australië is voor het Verenigd Koninkrijk een vrij kleine handelspartner, met ruim 1 procent van het totale handelsvolume. Het is de bedoeling dat het volume met de deal wordt vergroot tot boven de huidige 20 miljard pond (ongeveer 23,3 miljard euro). “Onze nieuwe vrijhandelsovereenkomst biedt geweldige kansen voor Britse bedrijven en consumenten”, zei premier Johnson.

De details van de overeenkomst zijn nog niet naar buiten gebracht. Vorige maand zou er nog verdeeldheid zijn geweest onder Britse ministers over de voorwaarden van de deal met Australië. Sommigen waren bezorgd dat een tarief- en quotavrije overeenkomst ervoor zou zorgen dat boeren in het land het moeilijk zouden krijgen om te concurreren. Naar verwachting worden ook de tarieven op producten zoals whisky, kleding en auto’s verlaagd.