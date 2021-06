Uitstoot vorig kwartaal omhoog ondanks economische krimp

Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer broeikasgassen uitgestoten, hoewel de economie vanwege de coronacrisis kromp. Door het koude weer werd er meer gestookt. Bovendien draaiden elektriciteitscentrales een flinke productie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In januari, februari en maart ging de uitstoot van broeikasgassen met 1,4 procent omhoog vergeleken met dezelfde periode in 2020. Dat gebeurde ondanks het feit dat de economie kromp met 2,8 procent.

In het eerste kwartaal was het kouder dan een jaar eerder en daarom zetten mensen thuis en op kantoor vaker de verwarming aan. Landbouwbedrijven stookten ook meer, vooral eigenaren van kassen. De uitstoot ging ook omhoog omdat elektriciteitscentrales het druk hadden. “Zeker in het eerste kwartaal werd er heel wat stroom geproduceerd voor het buitenland”, licht een woordvoerder van het CBS toe.

De coronacrisis zorgde er wel voor dat er minder verkeer was op de weg, wat de uitstoot omlaag trok. De industrie bleef de grootste vervuiler, maar stootte ook minder uit. Deze beide ontwikkelingen konden niet voorkomen dat er toch meer broeikasgassen in de lucht kwamen.