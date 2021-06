‘Verenigd Koninkrijk praat met bedrijven over batterijfabrieken’

De Britse regering is in gesprek met zes bedrijven over de bouw van grote fabrieken voor batterijen voor elektrische auto’s. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Het zou gaan om de autofabrikanten Ford Motor en Nissan, de technologieconcerns Samsung en LG en de start-ups Britishvolt en InoBat Auto.

Er vinden nu gesprekken plaats over mogelijke locaties voor die zogenoemde gigafabrieken en financiĆ«le steun van de overheid, zeggen ingewijden. Het Verenigd Koninkrijk wil sterk inzetten op de productie van batterijen voor elektrische auto’s om zo de eigen auto-industrie veilig te stellen in de toekomst. De regering wil vanaf 2030 een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met benzine- en dieselmotoren, maar de productie van elektrische auto’s zal wel sterk opgevoerd moeten worden om die ambitie waar te maken.

“We hebben gigafabrieken nodig om de Britse auto-industrie voor de lange termijn te behouden”, zegt het hoofd van de nationale autobrancheorganisatie tegen Financial Times. Een woordvoerder van de overheid gaf aan dat nauw wordt samengewerkt met investeerders en autobedrijven bij plannen voor de massaproductie van batterijen in het Verenigd Koninkrijk.

Onlangs meldde de krant er vergevorderde gesprekken waren met Nissan over de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s bij zijn autofabriek in Sunderland, in het noordoosten van Engeland. Nissan zou wel tientallen miljoenen ponden aan subsidie willen ontvangen, met ook lagere kosten voor energie. Het is de bedoeling dat in Sunderland jaarlijks 200.000 elektrische auto’s worden gebouwd, met extra werkgelegenheid voor duizenden werknemers. Dat zou dan de belangrijkste productielocatie voor elektrische auto’s van Nissan buiten Japan worden.