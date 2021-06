Britse ondernemer komt met speciaal investeringsfonds naar Damrak

De Amsterdamse beurs krijgt er later deze maand weer een nieuw bedrijf bij. De Britse ondernemer Michael Tobin heeft de beursgang aangekondigd van Crystal Peak Acquisition. Dat is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

Tobin, die zijn fortuin vergaarde met datacentra, hoopt met de beursgang zo’n 150 miljoen dollar op te halen. Dit geld wil hij vervolgens gaan investeren in een techbedrijf, bijvoorbeeld een onderneming die actief is met clouddiensten of e-commerce.

De markt voor spacs is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid. Onlangs kwam bijvoorbeeld ook Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), naar Amsterdam met zijn beursfonds Pegasus dat zich richt op financiële bedrijven.

Dat er de laatste tijd zoveel belangstelling is voor noteringen aan het Damrak heeft onder meer te maken met de brexit, zei analist Jos Versteeg eerder deze week. “Daarbij zijn geen afspraken gemaakt over financiële markten en daarom zijn er wat zaakjes nog niet geregeld. Amsterdam profiteert daar behoorlijk van”, aldus de analist van InsingerGillissen.