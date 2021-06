ING overweegt vertrek uit Franse consumentenmarkt

ING wil zich mogelijk terugtrekken van de Franse consumentenmarkt. De bank bekijkt zijn strategische opties voor de betreffende activiteiten. Over de mogelijke uitkomsten van de beoordeling, laat het financiële concern zich nog niet uit. Zeker is wel dat de zakelijke activiteiten in Frankrijk blijven, want die worden niet tegen het licht gehouden.

ING is sinds 2000 als onlinebank actief op de Franse consumentenmarkt en heeft er ongeveer 1 miljoen klanten met betaalrekeningen, hypotheken, consumentenleningen en beleggingsproducten. Bij ING Frankrijk werken zo’n 700 medewerkers. Twee derde daarvan houdt zich bezig met de consumententak.

Eerder dit jaar besloot ING al om de Tsjechische en Oostenrijkse consumentenmarkt vaarwel te zeggen. ING is niet de enige bank die stopt met bepaalde activiteiten in het buitenland. Zo was Rabobank afgelopen maanden op zoek naar kopers van zijn onlinespaarbank in België. Er werden geen kopers gevonden, en daarom heeft het concern besloten de activiteiten zelf te beëindigen. Ook in Duitsland wil Rabobank af van zijn onlinespaartak. De activiteiten zijn door de lage rente een stuk minder rendabel geworden.