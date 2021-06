Nikkei zakt na hint op snellere renteverhoging in VS

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield het rentetarief ongewijzigd maar hintte wel op een sneller dan verwachte rentestap. De Fed denkt nu de rente al in 2023 twee keer te verhogen, terwijl eerder werd uitgegaan van een eerste rentestap in 2024. Ook schroefde de centrale bank de inflatieverwachting flink op.

Een hogere rente is slecht nieuws voor de aandelenkoersen, vooral voor die in de sterk gestegen technologiesector. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 0,9 procent op 29.018,33 punten. De Japanse investeerder SoftBank, die veel belangen heeft in grote techbedrijven, en technologieconcern Sony behoorden tot de grootste dalers met verliezen tot 2 procent. Chiptester Advantest zakte 1,7 procent. De financiƫle bedrijven profiteerden juist van het vooruitzicht van hogere rentes. De verzekeraars T&D Holdings en Dai-ichi Life Holdings gingen aan kop met winsten van rond de 3 procent.

De Chinese beurzen lieten weinig beweging zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds een fractie lager en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. De handel in het aandeel van mediabedrijf Next Digital werd stilgelegd in Hongkong. De stap volgde op het nieuws dat de politie van Hongkong vijf leidinggevenden heeft gearresteerd van de prodemocratische krant Daily Apple, die wordt uitgegeven door Next Digital. De vijf zijn opgepakt vanwege vermoedens van buitenlandse inmenging, waardoor de nationale veiligheid in gevaar zou zijn.