Prijsvrij krijgt akkoord voor overname van onderdelen D-reizen

Onlinereisbureau Prijsvrij mag onderdelen van het failliete D-reizen overnemen. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

Prijsvrij bereikte vorige maand een akkoord met de curatoren van D-reizen over een doorstart van een deel van de failliete reisorganisatie. Het zou gaan om tussen de 100 en de 150 reisbureaus en tussen de 400 en 450 medewerkers.

D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd begin april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. De onderneming was door de coronacrisis flink in financiƫle problemen gekomen. Volgens de directie was het bedrijf niet meer in staat om vakanties te verkopen en kwam er vrijwel geen geld meer binnen. Nadat in maart ook nog bleek dat D-reizen niet in aanmerking kwam voor alle aangevraagde financiering uit het zogenoemde voucherfonds, maar slechts voor een deel, werd het faillissement aangevraagd.