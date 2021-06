ArcelorMittal stijgt op Damrak na nieuw aandeleninkoopprogramma

Het aandeel ArcelorMittal behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuwe aandeleninkoopprogramma van de staalfabrikant. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Er werd gezocht naar richting nu de markten op nieuwe recordstanden staan. Het vooruitzicht van een hogere rente in de toekomst werd daarbij afgezet tegen het sterke economische herstel van de coronacrisis.

ArcelorMittal steeg 1,5 procent. Het concern verkoopt zijn resterende belang in Cleveland-Cliffs, de grootste producent van platgewalst staal in Noord-Amerika. De opbrengst zal worden gebruikt om voor 750 miljoen dollar aan eigen aandelen in te kopen. Eerder dit jaar verkocht ArcelorMittal ook al aandelen Cleveland-Cliffs.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 734,86 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1055,97 punten. Parijs won een fractie en Frankfurt daalde 0,1 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,1 procent na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in mei.

De verzekeraars Aegon en NN Group waren de grootste dalers in de AEX met verliezen van 2,5 procent en 0,9 procent. Chipmachinemaker ASML klom 0,2 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door Morgan Stanley.

In de MidKap won PostNL 0,1 procent. Bij de post- en pakketdepots van PostNL en GLS in Belgiƫ is nog altijd veel mis. Bij controles kwam naar voren dat er nog altijd sprake is van inbreuk op de regels omtrent zwartwerk, arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels. De openbaar aanklager zegt in de Belgische krant De Tijd het sluiten van de depots te overwegen.

Hunter Douglas bleef ongewijzigd. Topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om de raambekleder volledig over te nemen. Sonnenberg bezit na zijn bod ruim 93 procent van de aandelen. Voor een uitrookprocedure is minimaal 95 procent nodig.

Heijmans daalde 0,5 procent. De bouwer verkoopt samen met gebiedsontwikkelaar AM, een onderdeel van BAM, 133 huurwoningen en 40 parkeerplaatsen aan Vesteda. In Parijs klom treinfabrikant Alstom ruim 1 procent na een adviesverhoging door Citigroup.

De euro was 1,1895 dollar waard, tegen 1,1911 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 70,83 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 72,71 dollar per vat.