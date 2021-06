Britse bedrijven storten 1 miljard coronasteun terug

De Britse overheid heeft 1 miljard pond (1,2 miljard euro) teruggestort gekregen van bedrijven die een vorm van loonsteun hebben gekregen. Deze ondernemingen hadden achteraf gezien geen recht op de subsidies of hebben het geld uit eigen beweging teruggegeven.

De Britse belastingdienst meldt dat bijna 709 miljoen pond van de steun is terugbetaald door bedrijven die dat eigenlijk niet hoefden terug te geven. Nog eens 319 miljoen pond is teruggevorderd bij bedrijven die te veel steun aanvroegen. Het gaat om financiƫle steun voor bedrijven die hun werknemers naar huis hadden gestuurd wegens de coronacrisis. Zij kregen daarvoor tot 80 procent van de loonkosten vergoed.

Het teruggestorte bedrag is slechts een fractie van wat Londen kwijt was aan steunpakketten. Die kostten de schatkist zeker 352 miljard pond.

In Nederland kondigde Booking.com onlangs aan tientallen miljoenen euro’s aan coronasteun terug te betalen. Die stap nam de hotelboekingensite na felle kritiek op de loonsteun die het bedrijf had ontvangen. Het moederbedrijf van Booking.com besloot ondanks de overheidssteun zijn topbestuurders 28 miljoen euro aan bonussen uit te keren. Eerder meldde zakenblad Quote dat Booking.com bovendien via gunstige regelingen met de Belastingdienst 1,8 miljard euro aan belastingvoordelen heeft genoten.