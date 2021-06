‘Deutsche Bank verwacht jonge zakenbankiers fulltime op kantoor’

Pas afgestudeerde zakenbankiers kunnen het beste straks weer de hele werkweek naar kantoor komen. Dat heeft Tiina Lee, topvrouw van de Britse en Ierse tak van Deutsche Bank, gezegd in een interview met nieuwswebsite Business Insider. Volgens haar hebben deze krachten veel baat bij begeleiding door meer ervaren personeel. En dat zou het beste werken als ze naar kantoor komen.

“Ik zou onze pas afgestudeerden vijf dagen per week op kantoor willen zien”, aldus Lee, die daarmee specifiek doelde op jonge zakenbankiers. Fulltime op kantoor werken zal niet verplicht zijn voor alle medewerkers die pas recent hun studie hebben afgerond. Deutsche Bank is van plan om de meeste werknemers ook na de coronapandemie nog tot drie dagen per week vanuit huis te laten werken.

Maar Lee raadt haar personeel eigenlijk wel aan om, als dat volgens de voorschriften van de overheid mag, weer zoveel mogelijk tijd op kantoor door te brengen. Dat geldt ook voor stagiairs. Veel stagiairs zouden volgens Lee eigenlijk ook liever niet op afstand willen werken. De bank heeft een onderzoek gehouden onder Britse personeel dat in de zomer stage loopt. Ongeveer driekwart daarvan wilde graag naar kantoor. Zelf werkt Lee een dag per week vanuit huis. De rest van de dagen is ze op kantoor te vinden.