Cryptobedrijven en Amazon in belangstelling op Wall Street

Bedrijven die actief zijn met digitale munten zoals bitcoins stonden maandag bij de verliezers op de beurzen in New York, na nieuwe stappen van de Chinese overheid tegen cryptomunten. Webwinkelconcern Amazon kon ook op aandacht rekenen vanwege zijn koopjesfestijn Amazon Prime Day. De hoofdgraadmeters op Wall Street lieten wat herstel zien van de forse koersverliezen van voor het weekend.

In de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan is een verbod opgelegd voor het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten. In die provincie zijn veel producenten van cryptomunten te vinden omdat er een groot aanbod is van goedkope stroom uit waterkrachtcentrales en het minen veel energie verbruikt. Daarnaast hebben de grote Chinese betalingsdienstverlener Alipay en zes banken een verbod gekregen van de overheid om te handelen in digitale munten of hier diensten voor te verlenen.

De prijzen van de bitcoin en munten zoals de ether stonden hierdoor flink onder druk. Cryptobedrijven als Coinbase Global, Marathon Digital en Riot Blockchain verloren tot 3,4 procent. MicroStrategy dat veel heeft geïnvesteerd in digitale munten leverde 5,7 procent in.

Amazon stond 0,7 procent in de min. Prime Day is een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar. Beleggers zullen erg benieuwd zijn hoeveel er tijdens het evenement op maandag en dinsdag gespendeerd zal worden door consumenten verspreid over de wereld.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,7 procent op 33.533 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4181 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.974 punten.

Vrijdag waren er nog behoorlijke minnen op Wall Street door zorgen over een snellere renteverhoging door de Federal Reserve. Die zorgen werden verder aangewakkerd nadat het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, verklaarde dat de rente mogelijk eind volgend jaar zal worden verhoogd. De verklaring die Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag aflegt voor het Congres zal dan ook nauwlettend gevolgd worden.

De maker van landbouwtechnologie Raven Industries was een opvallende stijger met een plus van haast 50 procent. Raven wordt voor 2,1 miljard dollar overgenomen door branchegenoot CNH Industrial.

De lege beurshuls Pershing Square Tontine Holdings van miljardair en investeerder Bill Ackman klom 0,2 procent. Hij heeft een belang genomen van 10 procent in Universal Music Group (UMG), het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. Ackman betaalt 4 miljard dollar voor de stukken die hij overneemt van het Franse mediaconcern Vivendi.

Apple ging 0,8 procent omlaag. De Duitse antitrustwaakhond is een onderzoek begonnen naar het techconcern. Volgens het Bundeskartellamt richt het onderzoek zich specifiek op de App Store en op de vraag of Apple met zijn iPhone en besturingssysteem iOS een dominante marktpositie heeft gecreëerd.