‘Helft Nederlanders heeft slimme apparaten in huis’

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft slimme apparaten in huis. Het gaat bij deze ongeveer 4 miljoen huishoudens bijvoorbeeld om een slimme thermostaat of slimme verlichting en schakelaars. Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder zo’n 5200 mensen. De markt voor deze gadgets is het afgelopen jaar met bijna een vijfde gegroeid tot zo’n 2,9 miljard euro.

Slimme apparaten zijn verbonden via het internet en kunnen met elkaar communiceren of op afstand worden bediend. De meeste huishoudens hebben een slimme speaker of slimme apparatuur in de categorie verlichting en schakelaars, meldt het bureau. In die laatste categorie zit ook de sterkste groei. Momenteel heeft 50 procent van de huishoudens een of meerdere slimme apparaten in huis. In 2020 was dit nog 42 procent en in 2018 was dit 36 procent.

Gemak en comfort zijn de belangrijkste drijfveren om de producten te kopen, stelt het rapport. Ook kostenbesparing wordt vaak genoemd. “Dat zijn vooral mensen die slimme verlichting en thermostaten kopen”, legt een woordvoerder uit. “Op de lange termijn werken die kostenbesparend. Ledverlichting gaat bijvoorbeeld langer mee. Ook werken deze producten energiebesparend, ze gaan vanzelf aan of uit.” Mensen die geen slimme apparaten hebben geven aan dat huidige apparaten nog voldoen of dat ze de toegevoegde waarde van deze producten niet zien.