Oxfam Novib: supermarktketens beloonden medewerkers in keten niet

Hoewel grote beursgenoteerde supermarktketens veel meer winst boekten tijdens de eerste acht maanden van de coronacrisis, hebben partners van deze bedrijven zoals boeren daar nauwelijks van geprofiteerd. Dat stelt Oxfam Novib dat naar acht grote bedrijven uit Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk keek, waaronder Ahold Delhaize. Ook niet-beursgenoteerde supermarktketens als Aldi en Lidl uit Duitsland en Jumbo en PLUS uit Nederland werden in het onderzoek meegenomen.

De acht beursgenoteerde supermarktconcerns verhoogden naar aanleiding van de gestegen winsten de bonussen voor hun bestuurders en het dividend voor de aandeelhouders met 123 procent, stelt het goede doel. Die uitbetalingen gingen van rond de 10 miljard dollar naar 22,3 miljard dollar.

Vrijwel geen enkele supermarkt deed echter iets om het personeel van de toeleveringsketen te ondersteunen in coronatijd. Dat gaat om medewerkers op boerderijen, maar ook in fabrieken. Vooral het vrouwelijk personeel heeft te maken met systematische uitbuiting.

Oxfam Novib stelt dat alleen het Britse Tesco en het Duitse Rewe beleid hebben dat gericht is op het verbeteren vrouwenrechten. Aldi en Lidl hebben zo’n beleid aangekondigd, maar nog niet gepubliceerd.

Na gesprekken met Oxfam Novib heeft ook Jumbo aangegeven zich in te gaan zetten om de positie van vrouwen in zijn leveringsketens te gaan verbeteren. Het Brabantse bedrijf zou onder meer willen zorgen dat de lage lonen in de keten omhoog gaan en meer transparantie bieden over hoe het handelen van het bedrijf invloed heeft op de productieketens.