‘Rusland zint op verhoging olieproductie door OPEC+’

Rusland overweegt een voorstel in te dienen bij olie-alliantie OPEC+ voor een verdere verhoging van de olieproductie. Dat zeggen Russische functionarissen tegen persbureau Bloomberg. De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) en zijn bondgenoten waaronder Rusland komen volgende week bijeen om te praten over de productie.

Op de vergadering van de olieministers van de landen van de OPEC+ op 1 juli zal worden gesproken over een mogelijke productieverhoging in augustus. Moskou zou dan een voorstel willen doen voor een verhoging, nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis. Door dat herstel zijn de olieprijzen gestegen naar het hoogste niveau in meer dan twee jaar en zouden er alweer tekorten op de oliemarkt ontstaan.

De OPEC+ is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren. Saudi-Arabiƫ, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, heeft nog weinig laten doorschemeren over diens standpunt. De Saudische olieminister zei vorige week nog dat hij duidelijk bewijs wil zien van een sterkere vraag voordat de productie verder opgevoerd gaat worden.