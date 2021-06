‘EssilorLuxottica wil 1 miljard korting op moederbedrijf Pearle’

Brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica wil 1 miljard euro minder betalen voor GrandVision, meldt de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore. Het Frans-Italiaanse bedrijf kan met het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish gaan onderhandelen nadat het een zaak bij een Zwitsers tribunaal won. Daardoor kan EssilorLuxottica zonder iets te betalen onder de overname uit.

EssilorLuxottica trok in de zomer van 2019 nog 7,3 miljard euro uit voor GrandVision. Tijdens de coronacrisis ontstond er echter ruzie tussen beide bedrijven. De Frans-Italiaanse onderneming, die onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban en sportbrillenmerk Oakley bezit, meende dat GrandVision met het veranderen van de bedrijfsvoering tijdens de lockdowns de overeenkomst had geschonden. Voor die stelling kreeg het bedrijf maandag gelijk van een arbitragetribunaal.

Als er geen overeenkomst komt over een flinke korting op de overnameprijs is EssilorLuxottica bereid de deal af te blazen, stelt de krant. Eerder wezen analisten van Deutsche Bank er al op dat EssilorLuxottica vermoedelijk een korting wil bedingen die meer dan alleen symbolisch is.