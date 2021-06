Sterkste groei economische bedrijvigheid eurozone in 15 jaar

De economische bedrijvigheid in de eurozone laat in juni de sterkste groei zien in vijftien jaar, nu het herstel van de coronacrisis steeds meer aan vaart wint. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit. De groei wordt vooral aangejaagd door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinaties tegen het virus. Daardoor gaan bijvoorbeeld in de dienstensector, met onder meer horeca, detailhandel en toerisme, de zaken steeds beter.

De inkoopmanagersindex van Markit, die de economische bedrijvigheid weerspiegelt, steeg naar een stand van 59,2. Dat is het hoogste niveau sinds juni 2006. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Daarbij klom de index voor de dienstensector in het eurogebied naar het hoogste niveau in 41 maanden. Ook in de industrie ligt de groei op een zeer hoog niveau.

“De economie van de eurozone is aan het groeien in een tempo dat in vijftien jaar niet is gezien nu bedrijven te maken met een zeer sterk stijgende vraag. Het herstel wordt in toenemende mate breder gedragen en gaat vanuit de industrie steeds meer naar de dienstensector, met name voor bedrijven die diensten leveren aan consumenten”, zegt Markit-hoofdeconoom Chris Williamson.