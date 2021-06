Tata Steel betaalt deel NOW-steun terug

Tata Steel Nederland betaalt een deel van de NOW-loonsteun terug die het staalbedrijf vorig jaar ontving. In de tweede periode van de coronasteunmaatregel blijkt het voormalige Hoogovens in IJmuiden niet aan de eis van het omzetverlies te hebben voldaan, meldt het bedrijf. Daardoor vloeit 45 miljoen euro terug naar de staatskas.

Tata Steel vroeg alleen in de eerste twee periodes van de NOW-steun, van april tot en met september vorig jaar, de loonsubsidie aan. In de eerste periode was het omzetverlies groot genoeg voor de steun, maar in de tweede periode deed Tata het beter dan het eerder verwachtte.

Desondanks stelt het staalbedrijf in zijn tot eind maart lopende boekjaar een “aanzienlijk verlies” te hebben geleden. Tata Steel Nederland publiceert volgende maand zijn jaarverslag.