Google stelt blokkeren ‘tracking cookies’ uit tot 2023

Techconcern Google gaat het blokkeren van zogenoemde ‘tracking cookies’ uitstellen tot uiterlijk eind 2023. Eerder was het de bedoeling dat dit begin 2022 zou gebeuren. Google heeft kritiek gekregen van toezichthouders en adverteerders op deze plannen omdat andere bedrijven het moeilijker zouden kunnen krijgen om te concurreren met Google op de markt voor online-advertenties. Google is zelf een grote speler op het gebied van reclames.

Door middel van tracking cookies kunnen internetgebruikers op detailniveau worden gevolgd. Daarmee kunnen adverteerders dan zeer specifieke reclames aanbieden. Stel dat Google bijvoorbeeld ziet dat iemand zoekt naar wasmachines, dan kan Google ervoor zorgen dat die persoon op de volgende bezochte site een advertentie voor een wasmachine te zien krijgt. En wie vaak zoekt naar kinderkleren, is misschien ook wel geïnteresseerd in speelgoed of vakanties voor het hele gezin, informatie die Google te gelde kan maken.

Google maakte al eerder bekend dat het een ‘privacy sandbox’ wil gaan inbouwen in Chrome, de meest gebruikte browser wereldwijd. Daardoor zouden cookies van andere bedrijven niet meer goed werken.

“We moeten op een verantwoordelijke manier hiermee voortgaan, met genoeg tijd voor een publieke discussie over de juiste oplossingen”, aldus Google in een blogpost. De zoekmachine test wel manieren waarop bedrijven advertenties kunnen richten op specifieke groepen anonieme gebruikers die dezelfde interesses hebben.

In maart werd gemeld dat het Amerikaanse ministerie van Justitie zich zorgen maakt over het voornemen van Google om tracking cookies te blokkeren omdat het bedrijf daarmee rivalen op de advertentiemarkt kan hinderen. De Britse mededingingswaakhond heeft onderzoek gedaan naar de geplande veranderingen en houdt toezicht op de zaak.

Technologiebedrijven zoals Google worden al jarenlang bekritiseerd vanwege het gebruik van de cookies om zorgen over privacy. De Amerikaanse onderneming maakte begin maart bekend zelf geen advertenties meer te gaan verkopen op basis van het specifieke browsergedrag van individuele gebruikers.

Apple maakte het gebruik van de cookies in zijn Safari-browser al eerder onmogelijk. Ook Firefox richt zich nadrukkelijk op privacy.