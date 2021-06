‘Schadeclaim tegen TikTok om privacy’

TikTok moet Nederlands kinderen een schadevergoeding betalen voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens, vinden stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond. De twee hebben het bedrijf achter de populaire app een claim gestuurd van 1,5 miljard euro voor het schenden van de privacy van kinderen.

Volgens de organisaties schendt TikTok de privacy van tussen de 1,2 en 1,6 miljoen kinderen. Het bedrijf zou verzamelde gegevens moeten verwijderen en zich voortaan aan de wet moeten houden, stellen de klagers. “Als TikTok niet op de eisen ingaat, dan stapt de stichting in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter.”

Volgens de stichting en Consumentenbond houdt TikTok kinderen die de app gebruiken nauwlettend in de gaten verzamelt illegaal gegevens van hen . “Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alle wat het kind doet op de app.” Ook zou TikTok gegevens naar het buitenland sturen zonder dat duidelijk is of de gegevens daar veilig worden bewaard.

Eerder deze maand diende de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) ook al een schadeclaim in tegen het bedrijf achter de app, omdat daarin de veiligheid en privacy van kinderen niet goed zou zijn beschermd. Volgens de stichting zouden in het buitenland meerdere kinderen zijn overleden door challenges, waarbij gebruikers elkaar aansporen om gevaarlijke dingen te doen.

TikTok liet eerder weten dat het bedrijf er veel aan doet om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. Zo zouden accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 jaar standaard op privĂ© worden gezet. Onbekenden kunnen hun video’s niet automatisch zien. Moderators weren daarnaast ongepaste video’s en gebruikers kunnen aanstootgevend materiaal rapporteren.