Hornbach groeit verder ondanks coronabeperkingen

Bouwmarktketen Hornbach heeft in het eerste kwartaal van haar gebroken boekjaar opnieuw de omzet opgevoerd. Vooral buiten thuisland Duitsland steeg de omzet in de periode maart, april en mei snel, al kon de Nederlandse tak daar relatief weinig aan bijdragen. Hier golden relatief strenge lockdownregels die pas gedurende het kwartaal werden versoepeld. Bovendien was het weer nat en koud, waardoor er ook minder in de tuin werd gewerkt.

In totaal zag Hornbach de omzet met 6,4 procent stijgen tot een kleine 1,7 miljard euro. In Duitsland, de belangrijkste markt van de doe-het-zelfwinkels, verkocht Hornbach maar 0,8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de andere Europese landen werd een plus van 11,3 procent genoteerd. De winst daalde echter met 4 procent tot 118 miljoen euro.

Mede door de verplichting tot onlinebestellingen en afhalen en beperkte openingstijden in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, werd de webwinkel opnieuw belangrijker voor Hornbach. Daar gaven klanten in het kwartaal 375 miljoen euro uit, wat 71,2 procent meer was dan een jaar eerder. Inmiddels is bijna een vijfde van de totale omzet van Hornbach afkomstig uit de webwinkel.

Om die groei in goede banen te leiden opende het bedrijf onder meer een nieuw distributiecentrum in Eindhoven. Ook qua winkels blijft Hornbach in Nederland groeien. Er zijn nu vijftien vestigingen, maar dit najaar opent in Apeldoorn de zestiende vestiging.