Schouten: Europees landbouwakkoord had ambitieuzer gemogen

Wat Nederland betreft had de komende jaren een groter deel van de EU-landbouwsubsidies naar vergroening en verduurzaming moeten gaan. Maar daar was onvoldoende draagvlak voor bij de overige lidstaten, zegt landbouwminister Carola Schouten.

Nederland had er in de onderhandelingen op ingezet dat een derde van het budget naar duurzame vormen van landbouw zou gaan. Maar dat is uiteindelijk een kwart geworden. “Dat is in ieder geval al wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie”, zegt Schouten. “Maar wat Nederland betreft had dat hoger mogen zijn.”

Boeren in Nederland zijn volgens Schouten best bereid iets goeds te doen voor natuur, milieu en klimaat. Maar daar moet dan wel een vergoeding tegenover staan. Een goed gevulde Europese subsidiepot specifiek voor verduurzaming kan daarbij helpen, denkt zij.

Tegelijkertijd zal het nieuwe subsidiebeleid ook voor sommige Nederlandse boeren gevolgen hebben, erkent Schouten. “Er zullen boeren zijn die echt zaken moeten aanpassen”, zegt zij. “Er zullen dingen veranderen, dat ontken ik niet.” Maar daar zullen de boeren die het betreft hulp en begeleiding bij krijgen, verzekert de bewindsvrouw.